İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Saat 19.00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar sürdü.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... AK Parti'li Bayram, İmamoğlu'ndan kazandığı vekalet ücretiyle kedi-köpek maması alacak

Son dakika haber... AK Parti'li Bayram, İmamoğlu'ndan kazandığı vekalet ücretiyle kedi-köpek maması alacak

 İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: 'Taksim Meydan'da 50 Euro'ya yolcu taşıyorlar'

İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: "Taksim Meydan'da 50 Euro'ya yolcu taşıyorlar"

 Son dakika gündem: GECE KULÜBÜNDEN 'KADIN ÇIKARMA' ÇATIŞMASI KAMERADA

Son dakika gündem: GECE KULÜBÜNDEN 'KADIN ÇIKARMA' ÇATIŞMASI KAMERADA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title