İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Saat 19.00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar sürdü.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

 İstanbul'da herkes Kazlıçeşme keşfini konuşuyor! Yetkililer kamera karşısına geçecek

İstanbul'da herkes Kazlıçeşme keşfini konuşuyor! Yetkililer kamera karşısına geçecek

 Son dakika haber | Can Dündar'ın MİT tırları davasında Cumhurbaşkanı'nın davaya katılma talebi kabul edildi

Son dakika haber | Can Dündar'ın MİT tırları davasında Cumhurbaşkanı'nın davaya katılma talebi kabul edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Hazal Kaya Burak Sergen
Spor Mehmet Topal Fatih Terim Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Ziya Selçuk Cengiz Ergün Aykut Kocaman Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 21:14:35. #1.12#