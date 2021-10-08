İstanbul'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İstanbul'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
İstanbul'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde, Ahmet Çarpar'ın (27) kullandığı 34 ELH 112 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Çarpar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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