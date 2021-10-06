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İstanbul'da herkes Kazlıçeşme keşfini konuşuyor! Yetkililer kamera karşısına geçecek

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İstanbul'da herkes Kazlıçeşme keşfini konuşuyor! Yetkililer kamera karşısına geçecek

İstanbul Zeytinburnu'nda yaklaşık 1 yıldan bu yana devam eden kazı çalışmalarında çok önemli kalıntılara rastlandı. İlk kez bir sandık mezarın çıkarıldığı çalışmalarla ilgili İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açıklama yapacak.

Arkeolojik derinliği nedeniyle dünyaya ün salmış bölgelerden biri olan Zeytinburnu Kazlıçeşmede'de yaklaşık 1 yıldan bu yana devam eden kazı çalışmaları sonucunda çok önemli kalıntılar ele geçirildi. Ayrıca kazıda ilk defa sandık mezar bulundu.

ARKEOLOGLAR BİLE HEYECANLANDI

CNN Türk Muhabiri Tugay Saday'ın özel haberine göre İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılan mozaik kazılardaki buluntular, arkeologları bile heyecanlandırdı.

İLK DEFA BULUNDU

Arkeolojik kazılarda ilk defa sandık mezar, lahit, değerli eşyalar ve eski bir yapı temeline ulaşıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ortaya çıkarılan yeni arkeolojik yapılarla ilgili açıklama yapacak.

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