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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydan ve Kadıköy Rıhtım'da oluşturulan uygulama noktalarının yanı sıra il genelinde birçok noktada ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin evraklarını kontrol etti. Uygulamaya özel harekat polisleri de katılırken polis helikopteri havadan destek verdi. Araçlar narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi.

Kayıp başvurusu bulunan genç kız karakola götürüldü

Polis ekiplerinin Kadıköy Rıhtım'da durduğu bir ticari taksi içerisinden inen 2 genç kızdan birinin ailesi tarafından karokola kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 17 yaşındaki genç kız ifadesi alınmak üzere karokola götürüldü.

Polis ekiplerinin 04.00 itibariyle başladığı uygulama, sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Denetlemelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

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