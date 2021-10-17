İSTANBUL (İHA) - - İstanbul Barosu'nda Durakoğlu yeniden başkan

Başkan Durakoğlu seçimlerde güven tazeledi

İSTANBUL - İstanbul Barosu'nun Genel Kurul'unda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu yeniden başkan seçildi.

İstanbul Barosu'nun pandemi nedeniyle ertelenen yeni başkan ile yönetimini seçeceği Genel Kurul süreci tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dün başlayan Genel Kurul'da, faaliyet raporunun okunmasının ardından 7 avukatlık grubunun başkan adayları seçim konuşmalarını gerçekleştirdi. Bu sabah 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi ise 17.00 itibariyle sona erdi. Seçimlerde, 52 bin 49 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, 131 sandık kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren avukatların oy kullanmak için akın ettiği Genel Kurul'da, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar'ın grupları yönetim için yarıştı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu destekçileri sevinçle karşıladı

Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı yaklaşık 2 saat sürdü. Görevliler sandıklardaki oyları tek tek saydı. Yapılan sayımın ardından seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı, Mehmet Durakoğlu 8 bin 503 oy ile kazandı. Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nin adayı Hasan Kılıç ise 6 bin 107 oy ile seçimde Mehmet Durakoğlu'nun ardından geldi.

Öte yandan seçimlerde, İstanbul Barosu başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 delege seçildi.

"Özellikle konuşulması gereken bir zafer"

Seçim sonuçları, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu destekçisi avukatlar tarafından sevinçle karşılandı. 3 yıldır başkanlığını sürdüren ve yeniden başkan seçilen Durakoğlu konuşmasında "Üzerinde özellikle konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var ve bu dertlere ilişkin eksikliğimizin olduğu ortaya çıkmış durumda. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız. O arkadaşlarımızla birlikte olmak, onlarla birlikte çözüm aramak, onların sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bir gerçek var, başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosu'nda yönetimde olmak için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz şimdi burada Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için kalenin hala burada dimdik durduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çıkışın formülü olarak İstanbul Barosu aranmalı"

Sözlerinin devamında başkan Durakoğlu, "Benim başkanlığım değil, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın yönetimi değil, denetim kurulu, delegasyon değil, burası çok temel bir biçimde bir temel olgunun hala ayakta durabildiği, bunca yaşananlara karşı hala, özellikle de 2017 rejimine karşı bir duruşun simgesiydi. Bunu yansıtabilmeliydik. Bunu yansıttık. Bu son derece önemli. Şimdi, bize düşen görevler var. Bunları mutlaka yerine getirmek zorundayız. Önümüzdeki bir yıl içerisinde mutlaka daha başarılı olmalıyız ve buradan çıkışın formülü olarak İstanbul Barosu aranmalı. Bunu sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Durakoğlu'nun konuşması alkışlarla dinleyen avukatlar, sloganlar atarak desteklerini bir kez daha dile getirdi.

Yönetim Kurulu:

Avukat Nazan Moroğlu, Avukat Muazzez Yılmaz, Avukat Cengiz Kaya, Avukat Lütfi Topraç, Avukat Elif Görgülü, Avukat Ali Gürbüz, Avukat Selahattin Meriç, Avukat Sinan Naipoğlu, Avukat Burcu aslan, Avukat Yasemin Babayiğit.

Disiplin Kurulu:

Avukat Atilla Erdoğmuş, Avukat Rıza Pehveri Şat, Avukat Nadide Tahan, Avukat Didem Pehlivan, Avukat Ömeralp Pulatoğlu

Denetleme Kurulu:

Avukat Onur Yolal, Avukat Levent Sevindi, Avukat Çağın Kocaman

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Delegeleri:

Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Avukat Zeki Diren, Av. Sefa Bilgiç, Avukat Prof. Dr.