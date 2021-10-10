İsrail güçlerinden Kudüs'teki mezarların tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail güçlerinden Kudüs'teki mezarların tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail güçlerinden Kudüs'teki mezarların tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale: 2 yaralı

İsrail güçlerinin, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın yakınlarındaki Yusufiye Mezarlığı'ndaki Müslüman mezarlarının tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın yakınlarındaki Yusufiye Mezarlığı'ndaki Müslüman mezarlarının tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın yakınlarındaki Yusufiye Mezarlığı'nda bazı Müslüman mezarlarının yıkılmasını protesto etti. Mezarlığın önünde toplanan Filistinliler, mezarlıkta İsrail belediyesine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmaların derhal durdurulmasını talep etti. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri ise Filistinlilere ses bombası ile müdahale etti. Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs'teki Yusufiye mezarlığının çevresinde toplanan Filistinlilere müdahale etmesi sonucu biri ambulans görevlisi olmak üzere 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail makamlarının, Kudüs'teki Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nı yıkarak yerine park yapmayı planladığı ifade edildi. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek İdo Tatlıses Burak Sergen Deniz Akkaya
Spor Muslera Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail güçlerinden Kudüs'teki mezarların tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 21:35:52. #1.17#