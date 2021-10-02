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Isparta'da yağmur borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da yağmur borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Isparta'da itfaiye ekipleri, bir işyerinin yağmur suyu borusuna sıkışan kediyi kurtardı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da itfaiye ekipleri, bir işyerinin yağmur suyu borusuna sıkışan kediyi kurtardı.

Olay, 12.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Matbaacılar Sitesinde bir iş yerinde meydana geldi. Yağmur suyu borusunda kedi sesini duyan iş yeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yarım saate yakın süren operasyonun ardından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kedi Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedaviye alındı. - ISPARTA

Isparta'da yağmur borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Haber: Isparta'da yağmur borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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