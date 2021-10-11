ISPARTA (İHA) - Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

ISPARTA - Isparta'da 2 patenli gencin, kamyonete tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenli gençler, Karaağaç Mahallesi meydanlığında bir kamyonete tutunarak trafiğe aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde caddede ilerledi. Kask takmayan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmeden sona erdi.