Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Haberler
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Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu Isparta'da 2 patenli gencin, kamyonete tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

ISPARTA - Isparta'da 2 patenli gencin, kamyonete tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenli gençler, Karaağaç Mahallesi meydanlığında bir kamyonete tutunarak trafiğe aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde caddede ilerledi. Kask takmayan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmeden sona erdi.

Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Isparta'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Haberler
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