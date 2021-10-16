İspanyol sanatçıların eserlerinden oluşan 'Tanınmayan İstanbul' sergisi açıldı - Haberler
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İspanyol sanatçıların eserlerinden oluşan "Tanınmayan İstanbul" sergisi açıldı

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
İspanyol sanatçıların eserlerinden oluşan

İspanyol ressam Jaume Marzal'ın ve şair Rosa Cuadrado'nun eserlerinden oluşan "Tanınmayan İstanbul" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - İspanyol ressam Jaume Marzal'ın ve şair Rosa Cuadrado'nun eserlerinden oluşan "Tanınmayan İstanbul" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü arasında ortak kültürel ve akademik etkinlikler düzenlenmesi konusunda imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde açıldı.

İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Gonzalo Manglano de Garay ve Kültür Sorumlusu Miguel Grajales Pedrosa'nın da açılışına katıldığı sergi, 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

"Tanınmayan İstanbul" sergisinde Valensiyalı ressam Jauma Marzal, İstanbul'un nadiren gezilen ve turistik çevre tarafından az bilinen yerlerini sulu boya tekniğiyle eserlerine yansıtıyor.

Radyo ve farklı medya kuruluşlarında düzenli olarak iş birliği içerisinde görev alan şair Rosa Cuadrado ise bu eserleri şiirsel bir dille betimliyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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