İsmet Uçma kimdir? İsmet Uçma neden öldü, öldü mü, hastalığı nedir?

İsmet Uçma kimdir? İsmet Uçma öldü mü, neden öldü, hastalığı nedir? sorularına yanıt arandı. Son dakika haberler inin ardından merak edilen başlıkları sizler için derledik. AK Parti kurucu üyesi de olan Uçma, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. İsmet Uçma kaç yaşında, nerelidir? İşte, İsmet Uçma'nın hayatı ve biyografisi...

İSMET UÇMA KİMDİR?

Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurmuştur. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği yapmıştır.

İSMET UÇMA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu.

1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi.

1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü.

Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

İsmet Uçma, 11 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

İSMET UÇMA ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEDİR?

AK Parti kurucu üyesi ve İstanbul milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. Uçma bir süredir sağlık sorunları sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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