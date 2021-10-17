İSLAMABAD - Pakistan'da Mevlid kandili hazırlıkları

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili sebebiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Faysal Camisi, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binası, haneler, cadde ve sokaklar ışıklandırıldı. Fotoğrafta Faysal Cami görünüyor.