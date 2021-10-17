İSLAMABAD - Pakistan'da Mevlid kandili hazırlıkları - Haberler
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İSLAMABAD - Pakistan'da Mevlid kandili hazırlıkları

AA / Muhammed Semih Uğurlu - Haberler | Güncel

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili sebebiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Faysal Camisi, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binası, haneler, cadde ve sokaklar ışıklandırıldı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili sebebiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Faysal Camisi, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binası, haneler, cadde ve sokaklar ışıklandırıldı. Fotoğrafta Faysal Cami görünüyor.

İSLAMABAD - Pakistan'da Mevlid kandili hazırlıkları

İSLAMABAD - Pakistan'da Mevlid kandili hazırlıkları

İSLAMABAD - Pakistan'da Mevlid kandili hazırlıkları

İSLAMABAD - Pakistan'da Mevlid kandili hazırlıkları
AA / Muhammed Semih Uğurlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İSLAMABAD - Pakistan'da Mevlid kandili hazırlıkları - Haberler
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