İŞİTME ENGELLİLERE İŞARET DİLİYLE CUMA HUTBESİ - Haberler
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İŞİTME ENGELLİLERE İŞARET DİLİYLE CUMA HUTBESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki Solakzade Camisi'nde, cuma hutbeleri işitme engelliler için işaret diliyle anlatılıyor.

ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki Solakzade Camisi'nde, cuma hutbeleri işitme engelliler için işaret diliyle anlatılıyor.

Cuma hutbesinin işaret dili ile anlatılması uygulaması, Şubat 2021'de Solakzade Camisi'nde hayata geçti. Caminin imam hatipleri Cihan Şehri ile Ali Turhan'ın okuduğu hutbeyi Murat Aybas, işaret diliyle namaza gelen işitme engellilere anlatıyor. İşaret diliyle hutbeyi anlatmak için 9 ay kurs aldığını belirten Aybas, engellilerin uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Caminin imam hatibi Cihan Şehri, amaçlarının il genelindeki bütün işitme engellilerine ulaşmak ve dinin gereklerini, hutbede ne demek istediklerini anlamalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Palandöken Müftüsü Abdulhalim Acar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde çalışma başlattığını aktararak, özel kurs alan personelin hutbeyi işitme engellilere anlattığını ifade etti. Müftülük olarak engellilere yönelik hizmetlerini tekrarladıklarını vurgulayan Acar, eğitim almak isteyenlerin müracaat edebileceklerini bildirdi.

İŞİTME ENGELLİLERE İŞARET DİLİYLE CUMA HUTBESİ

İŞİTME ENGELLİLERE İŞARET DİLİYLE CUMA HUTBESİ

İŞİTME ENGELLİLERE İŞARET DİLİYLE CUMA HUTBESİ

İŞİTME ENGELLİLERE İŞARET DİLİYLE CUMA HUTBESİ
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