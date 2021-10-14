Işık Ailesinden Özel Öğrencilere Özel İlgi

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda eğitim gören Otizm ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. 14 Ekim 2021 Perşembe günü New Karaman Otel'de özel öğrencilerle bir araya gelen Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık'a İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan eşlik etti. Özel öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Işık ve hanımefendi Işık, kahvaltı boyunca öğrencilerle tek tek sohbet etti. Özel öğrencilerle birlikte olmaktan memnun olduğunu ifade eden Vali Işık, davetten dolayı okul idarecilerine, öğretmenlerine ve otel çalışanlarına teşekkür etti. Programın sonunda özel öğrencilere hediye takdim eden Vali Işık, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Karaman Valiliği/BASIN

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