Işık Ailesinden Özel Öğrencilere Özel İlgi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Işık Ailesinden Özel Öğrencilere Özel İlgi

Habermetre - Haberler | Toplum
Işık Ailesinden Özel Öğrencilere Özel İlgi

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda eğitim gören Otizm ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda eğitim gören Otizm ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. 14 Ekim 2021 Perşembe günü New Karaman Otel'de özel öğrencilerle bir araya gelen Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık'a İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan eşlik etti. Özel öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Işık ve hanımefendi Işık, kahvaltı boyunca öğrencilerle tek tek sohbet etti. Özel öğrencilerle birlikte olmaktan memnun olduğunu ifade eden Vali Işık, davetten dolayı okul idarecilerine, öğretmenlerine ve otel çalışanlarına teşekkür etti. Programın sonunda özel öğrencilere hediye takdim eden Vali Işık, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Karaman Valiliği/BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Tarkan Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Lewis Hamilton Fatih Terim Sergen Yalçın Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Işık Ailesinden Özel Öğrencilere Özel İlgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:51:53. #1.12#