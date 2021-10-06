İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı - Haberler
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İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı

Denizli'de işçileri indirdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, çöp kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de işçileri indirdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, çöp kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, minibüsün boş olması olası facianın önüne geçti.

Kaza, Çivril ilçesi Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak'tan Çivril'e elma işçisi getiren İzzet Özdemir idaresindeki 64 AAU 679 plakalı minibüs, işçileri elma bahçesine indirdikten sonra ilçe merkezine giderken Haydan mahallesinde Çivril Belediyesine ait Bilal Aslan kontrolündeki 20 L 5038 plakalı çöp kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon sürücü Bilal Aslan hafif şekilde yaralandı. İşçi servisinin boş olması olası bir faciacının önüne geçerken kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı

İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı

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