İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da 1952 yılında hizmete açılan Güzelyurt Restaurant Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı, İsmail Yıldırım'ın ağabeyisi, yardımsever işadamı Ruşen Yıldırım (54) İstanbul'da önceki gün açık kalp ameliyatının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) - Erzurum'da 1952 yılında hizmete açılan Güzelyurt Restaurant Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı, İsmail Yıldırım'ın ağabeyisi, yardımsever işadamı Ruşen Yıldırım (54) İstanbul'da önceki gün açık kalp ameliyatının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vefat eden Ruşen Yıldırım'ın Erzurum'a getirilen cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Eyup Tavlaşoğlu, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum eski Baro Başkanı Av.Faruk Terzioğlu, İş Adamı Mehmet Seven, İş Adamları ve ailesi katıldı.

Yıldırım'ın cenazesi Lalapaşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Türbesi'nde toprağa verildi. - ERZURUM

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