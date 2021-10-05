İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı - Haberler
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı

Azerbaycan'da, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Ali Ekber Ocaknejat'ın faaliyet gösterdiği ofis ile Hüseyniye Camisi kapatıldı.

Azerbaycan'da, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Ali Ekber Ocaknejat'ın faaliyet gösterdiği ofis ile Hüseyniye Camisi kapatıldı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, Bakü'deki ofis ve caminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Zahidov, Kovid-19 nedeniyle başka mekanların da kapatıldığını belirterek "Son günlerde koronavirüs enfeksiyonunun yayıldığı yerlerden biri de Hüseyniye Camisi. Diğer yerler gibi Hüseyniye Camisi de kapatıldı. Şu anda epidemiyolojik servis orada uygun önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı - Haberler
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