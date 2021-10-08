İran 12-18 yaş arası öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor - Haberler
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İran 12-18 yaş arası öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran 12-18 yaş arası öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor

İran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine 12-18 yaşlarındaki öğrencileri de dahil etti.

İran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine 12-18 yaşlarındaki öğrencileri de dahil etti.

İran genelinde okullarda yüz yüze eğitime hazırlık amacıyla öğrencilere Çin'in Sinopharm aşısı uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda başkent Tahran'da 100 okulda aşılama merkezleri kuruldu. Diğer merkezlerle birlikte başkentteki 12-18 yaş arası 1 milyon 86 bin öğrencinin aşılanması hedefleniyor.

Öğrencilere yönelik aşılamada sadece Sinopharm aşısı yapılıyor, başka seçenek sunulmuyor.

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 185 artarak 122 bin 197'ye yükselmişti. Ayrıca 9 bin 897 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 5 milyon 683 bin 980'e yükselmişti.

İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 62 milyon 183 bin 170 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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