Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu: Oyların elle yeniden sayımı bir hafta içinde bitirilecek - Haberler
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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu: Oyların elle yeniden sayımı bir hafta içinde bitirilecek

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu: Oyların elle yeniden sayımı bir hafta içinde bitirilecek

Irak'taki Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, ülke genelinde tespit edilen sandıkların elle yeniden sayımının bir hafta içinde sona ereceğini açıkladı.

Irak'taki Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, ülke genelinde tespit edilen sandıkların elle yeniden sayımının bir hafta içinde sona ereceğini açıkladı.

Seçim Komisyonu Prosedürler Müdürü Davud Selman, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, elle yeniden sayım yapılacak 140 oy verme yeri olduğunu söyledi.

Elle sayım işleminin bir hafta içinde biteceğini belirten Selman, sayım ve incelemelerin, hakkında şikayet gelen yerleri kapsayacağını belirtti.

Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Adnan Celil Halef, dün yaptığı açıklamada, toplam 18 ildeki seçim merkezlerinden 3 bin 100'ünde kullanılan oyların başkentte yer alan komisyonun merkezinde elle sayılacağını belirtmişti.

Irak'ta seçimin kazananı Sadr Grubu

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli Meclis'in birinci partisi oldu.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddüm Partisi ikinci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü parti konumuna yerleşti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 41'de kaldı.

Amiri seçim sonuçlarına itiraz etti

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, bugün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarıyla oynandığını ileri sürerek bunu kabul etmediklerini bildirmişti.

Şii "Direniş Grubu" adlı yapı da seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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