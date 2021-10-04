İnternet neden yavaş? İnternete neden girilmiyor? Instagram, Whatsapp, Facebook neden açılmıyor, ne zaman açılacak?

Son Dakika: Dünya genelinde Instagram, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya platformlarına girilmiyor. Öncelikle internetinden kaynaklı olduğunu sanan kullanıcılar internet neden çekmiyor? diye arattı. Mobil verileri açık olduğu hale internete giriş yapamayanlar mobil internet çöktü mü sorusuna yanıt aradı. Daha sonra bu programlarda sorun aolduğu ortaya çıktı ve şu anda da internette de sıkıntıların olduğu görülmekte. Peki, İnternete neden girilmiyor?İnternet neden yavaş? Instagram, Whatsapp, Facebook neden açılmıyor, ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı, evdeki internetlerini kullanmada problem yaşıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu problem, kullanıcıların internetlerini kullanmasını zorlaştırıyor. Konuya ilişkin internet sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmedi.

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor. Yaşanan bu problemin 1-2 saat içinde düzelmesi bekleniyor.

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MOBİL İNTERNETE NEDEN GİRİLMİYOR?

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktardı. 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Telefondan halen internete bağlanamıyorsanız telefonunuzun ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyebilirsiniz. "Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla" adımlarını takip ederek ağ ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz.

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