Instagram yine çöktü! Kullanıcılar erişim sağlayamıyor

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden internet kullanıcıları, sosyal medya platformu Instagram'a erişim problemi yaşadıklarını bildirdi. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşılaşıyor.

SORUN KÜRESEL ÇAPTA

Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram'a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını ifade etti. Instagram'da yaşanan sorunun küresel çapta olabileceği tahmin ediliyor.

Problemle ilgili henüz bir açıklama gelmezken sorunun dünya çapında olduğu ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 6 saat erişim sağlanamamıştı.

Ayrıntılar geliyor...