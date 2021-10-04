Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı

Küresel düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor.

SORUNUN VERİ MERKEZLERİNDEN KAYNAKLI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

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