Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı - Haberler
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Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Teknoloji

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Sorunun nedeniyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

Küresel düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor.

SORUNUN VERİ MERKEZLERİNDEN KAYNAKLI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı
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Servet Uzun
Servet Uzun
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