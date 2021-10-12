İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür Sanatçı Abdülbaki Kömür, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında 19 Ekim'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde tasavvuf sohbetleriyle ilgilileriyle buluşacak.

ABDÜLBAKİ KÖMÜR KİMDİR? Bant tiyatrolarıyla başladığı müzik hayatına şiir ve ezgi albümleriyle devam eden, aynı zamanda ezgi ve marş geleneğinin duayenlerinden olan Abdülbaki Kömür, 1961'de Sivas'ta doğdu. Kömür, bugüne kadar 87 albüme söz ve besteleriyle katkı sağladı.

Marmara FM Radyosu'nda genel yayın yönetmeni ve program yapımcısı olarak çalışan Kömür, aynı zamanda ressam, karikatürist ve besteci olarak verdiği ürünlerle çok yönlü bir sanatçı olarak öne çıktı. Öğrencilik yıllarında Çağrı Tiyatrosunun sahneye koyduğu "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyununda rol aldı.

Yeni Devir, Milli Gazete, Yeni Dünya, Kardelen ve Yağmur dergileri ve gazetelerinde karikatürleri yayımlandı. Şiirlerini Darağacına Tebessüm adlı bir şiir kitabında topladı.

Etkinlik Türü: Sohbet

Etkinlik Tarihi: 19 Ekim 2021, Salı

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

Dejavu Başarılı bir yeminli mali müşavir olan Metin'in inişli çıkışlı hayatında, başına çok daha büyük talihsizlikler gelirse neler olur, ...

Neşet Ertaş Anma Programı Türkiye'nin gönlüne taht kurmuş, türkülerin babası Neşet Ertaş'ı vefatının 9. yılında anıyoruz. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde...

Hayat Mektebi - Saliha Erdim Saliha Erdim, misafir olduğu konukların hayatlarına ışık tutuyor. Tanıdık isimlerin hiç bilmediğimiz yönlerini konuşuyor ve hayatlarına dokunuyor. Şehir...

Ömer Tuğrul İnançer ile Tasavvuf Sohbetleri Mutasavvıf Yazar Ömer Tuğrul İnançer, modern zaman insanına tasavvufun imkanları, ilmin önemi, edep ve ahlak sahibi olmanın güzellikleriyle...

Habermetre - Son Dakika Haberleri