İNSAN HAKLARI KURUMLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısına katıldı.

İnsan Hakları Eylemi Planı kapsamındaki faaliyetlerden biri de insan hakları kurumlarının temsilcilerinin istişare toplantılarında bir araya gelmelerini içeriyordu. Toplantıda; insan hakları kurumlarının etkinliğinin artırılması hedefi doğrultusunda insan hakları kurumlarının ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendi aralarında bilgi ve belge paylaşımının artırılması değerlendirildi.

Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu BaşkanıProf. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul katıldı.

Toplantının yılda en az iki defa yapılması planlanıyor.

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