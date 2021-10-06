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İnhisar'a doğalgaz müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İnhisar'a doğalgaz müjdesi

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, 'Her haneye doğalgaz' çalışmaların başladığı söyledi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, 'Her haneye doğalgaz' çalışmaların başladığı söyledi.

Bilecik'te faaliyet gösteren bir doğalgaz firmasının müdürü Metin Ceyhan ve Bilecik işletme müdürü Arzu Ünal, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i makamında ziyaret etti. Heyet, daha sonra 2022 yılında hayata geçecek olan doğalgaz için depo yapılacak yerle ilgili olarak arazi çalışması yapılarak birkaç nokta tespit etti. Başkan Kepez, ilçeye doğalgaz gelmesi için başlatılan çalışmalarda dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ilçe halkı adına teşekkür etti. - BİLECİK

İnhisar'a doğalgaz müjdesi

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