İngiltere'de yakıt tedariki sorunu - Haberler
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İngiltere'de yakıt tedariki sorunu

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Petrol istasyonu önünde oluşan araç kuyruğu İstasyondaki araçlar Yakıt alan bir İngiliz vatandaşı ile röportaj Yakıt alanlar LONDRA - İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, akaryakıt tankeri sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun...

Petrol istasyonu önünde oluşan araç kuyruğu

İstasyondaki araçlar

Yakıt alan bir İngiliz vatandaşı ile röportaj

Yakıt alanlar LONDRA - İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, akaryakıt tankeri sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan kuyruklar devam ediyor.

İngiltere'de yakıt tedariki sorunu

İngiltere'de yakıt tedariki sorunu

İngiltere'de yakıt tedariki sorunu

İngiltere'de yakıt tedariki sorunu
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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