İngiltere'de yakıt tedariki sorunu

Petrol istasyonu önünde oluşan araç kuyruğu

İstasyondaki araçlar

Yakıt alan bir İngiliz vatandaşı ile röportaj

Yakıt alanlar LONDRA - İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, akaryakıt tankeri sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan kuyruklar devam ediyor.