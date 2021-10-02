İngiltere'de yakıt tedariki sorunu
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Petrol istasyonu önünde oluşan araç kuyruğu İstasyondaki araçlar Yakıt alan bir İngiliz vatandaşı ile röportaj Yakıt alanlar LONDRA - İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, akaryakıt tankeri sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun...
Petrol istasyonu önünde oluşan araç kuyruğu
İstasyondaki araçlar
Yakıt alan bir İngiliz vatandaşı ile röportaj
Yakıt alanlar LONDRA - İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, akaryakıt tankeri sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan kuyruklar devam ediyor.