Son dakika haberi... İNFAZ TİMİ KURAN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 28 TUTUKLAMA - Haberler
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Son dakika haberi... İNFAZ TİMİ KURAN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 28 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KONYA'da kendi içinde infaz timleri de kurdukları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 28'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol, 1'i de savcılık kararıyla serbest bırakıldı, 1 kişinin sorgusu sürerken, firari 6 şüpheli de aranıyor.

KONYA'da kendi içinde infaz timleri de kurdukları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 28'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol, 1'i de savcılık kararıyla serbest bırakıldı, 1 kişinin sorgusu sürerken, firari 6 şüpheli de aranıyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir silahlı suç örgütünün kendi yapılanması içinde infaz timleri oluşturduğunu saptadı. Suç örgütünün infaz timleri ile 'kasten yaralama', kişiyi hürriyetten kılma', 'araç kundaklama', 'hırsızlık', 'gasp', 'sözde mahkeme kurarak yargılama', 'tehdit, haraç alma ve örgüt içi infaz' suçları olmak üzere 11 eyleme karıştığını, ayrıca örgütün finansmanı için kurdukları şirketler aracılığıyla 50 milyon lira ve mal varlığı elde edindikleri belirlendi.

Çalışmaların ardından özel harekat polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere 30 Eylül'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 39 şüpheliden 33'ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramada da 5 tabanca, 3 tüfek, kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol, 1'i savcılık kararıyla serbest bırakıldı, 1 kişinin sorgusu sürerken, fifari 6 şüpheli aranıyor.

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Son dakika haberi... İNFAZ TİMİ KURAN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 28 TUTUKLAMA

Son dakika haberi... İNFAZ TİMİ KURAN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 28 TUTUKLAMA

Son dakika haberi... İNFAZ TİMİ KURAN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 28 TUTUKLAMA

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Son dakika haberi... İNFAZ TİMİ KURAN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 28 TUTUKLAMA
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