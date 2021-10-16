İnfaz koruma memurlarına uyuşturucu eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnfaz koruma memurlarına uyuşturucu eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnfaz koruma memurlarına uyuşturucu eğitimi

Malatya'da infaz koruma memurlarına, polis tarafından uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler aktarıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da infaz koruma memurlarına, polis tarafından uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kurumsal eşgüdüm faaliyetleri kapsamında, Akçadağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurlarına yönelik Narkorehber projesi bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bilgilendirme faaliyeti kapsamında madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgi verildi. - MALATYA

İnfaz koruma memurlarına uyuşturucu eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lokantada kanlı infaz! Husumetlisini yemek yediği sırada öldürdü

Lokantada kanlı infaz! Husumetlisini yemek yediği sırada öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu
Magazin İdo Tatlıses Bülent Ersoy Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Serdar Aziz Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Binali Yıldırım Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnfaz koruma memurlarına uyuşturucu eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:14:31. #1.12#