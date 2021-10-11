İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

ÇANAKKALE (Habermetre) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında oluşturulan Çanakkale Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısına; Vali İlhami AKTAŞ, Bozcaada Kaymakamı Bahar KAYA, Ayvacık Kaymakamı İlker EKER, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Elif Balcı FİSUNOĞLU, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf MEMİŞ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yardımcısı Celil SEZGİN, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah GÜÇ, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan GÖLCÜK, Tanıtma Genel Müdürlüğü İl Tanıtım ve Geliştirme Proje Koordinatörü Gökçe İNCE, turizm sektörünün temsilcileri ile İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Elif Balcı FİSUNOĞLU, ilin kısa, orta ve uzun vadeli tanıtım hedefleri, aksiyon planları için ihtiyaç duyulacak eğitimin planlaması, İl Tanıtım ve Geliştirme Programının genel amacı ve paydaşlarıyla ilgili konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ayrıca toplantıda Çanakkale'nin turizm ürünleri ve unsurlarının tanıtımı için ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, gezi program ve rotalarının çeşitlendirilmesi, şehre ait hikayelerin ve mitlerin öne çıkarılması, satın alınabilir kültürel ve doğal ürünlerin belirlenmesi, yerel ve sosyal medya üreticileriyle birlikte çalışılması gibi konular istişare edildi.

Turizmin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu ve Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale'nin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasında emeği geçen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Toplantı katılımcıların karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmalarının ardından sonra erdi.

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