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İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Yapıldı

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İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Yapıldı

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

14 Ekim 2021 Perşembe günü Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mustafa Aşkan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunun üyeleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili değerlendirme sunumu ile birlikte il genelinde devam eden ve yapılması planlanan projelerin sunumu ile devam etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık toplantıda yaptığı konuşmada uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen bu toplantının ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesi dileklerinde bulunarak eğitim camiasının neferleri olan öğretmenlerimizin emeklerinin ve fedakarlıklarının asla unutulmayacağını söyledi. Konuşmasında geleceğimizin öğretmenlerimizin elinde olduğunu dile getiren Vali Işık, "Yeni yetişen genç nesiller sizlerin ellerinde şekillenecek. Bu kutlu yolu sizlerle birlikle yürüyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Onun için neler yapılması gerekiyorsa el birliği ile yapacağız. Amacımız ülkemize ve milletimizin değerlerine bağlı Atatürk milliyetçisi genç nesiller yetiştirebilmek. Bu anlamda öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Bizler de bu çerçevede her zaman sizin yanınızdayız. Burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantı sonrasında bize düşen ne varsa elimizi taşın altına koyacağız ve gençlerimizi ülkemize yararlı bir şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapacağız dedi.

Vali Işık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve 20. eğitim şürasına iletilmesi düşünülen konular ele alındı.

Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Karaman Valiliği/BASIN

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