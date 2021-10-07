İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Yapıldı

ERZİNCAN MERKEZ, ERZİNCAN (Habermetre) - 2020-2021 eğitim öğretim yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz günün katılımlarıyla Erzincan Merkez Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda komisyon üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıyı yöneten İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN, tüm komisyonu üyelerine, ilimizde eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek toplantıyı başlattı. Toplantıda konuların tüm ayrıntılarıyla sunum halinde komisyon ile paylaşıldı. Pandemi döneminde uzaktan eğitime katılan öğrenci sayıları ile ilgili olarak 2021 Eylül ayı başından bu güne yaklaşık 5 haftalık bir zaman süresi geçmesine rağmen okula devam eden öğrenci sayısının oldukça yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Akademik başarının artırılması için tüm lise ve ortaokul düzeyine yaygın eğitim merkezlerimizin bir kısmında destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmış olması ve müdürlüğümüz tarafından takibinin yapılıyor olmasının getirilerinin yılsonunda görülür hale geleceğini ifade etti. Karantinaya alınan öğrencilerimize yönelik okullarımızda etkileşimli tahta üzerinden görüntülü olarak eğitim verilmeye devam edildiğini ifade etti. Özel eğitim ve rehberlik konusunda, özel öğrencilerin en fazla pandemi sürecinden en çok etkilenen grup olduğunu, bu öğrenciler ile ilgili olarak onları daha güçlü hale getirecek rehberlik çalışmalarının yapılacağını bu konuda velilerimize de katkı sağlayacak çalışma planlarının olduğunu ifade etti. Hayat Boyu Öğrenme alanında ve ihtiyaç hissedilen tüm alanlarda eğitim vermeye devam edildiğini ifade eden GÜN, Halk Eğitim Merkezi tarafından mezun öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursu verildiğini söyledi. Yardımcı kaynaklar konusunda bakanlığımız tarafından yardımcı kaynaklar, www. meb. gov. tr adresinden, tüm kademe ve sınıflara yönelik kaynakların mevcut olduğunu söyledi. Toplantıda söz alan komisyon üyesi Bahadır YILDIRIM, ilçede ve köylerden taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin hafta sonları destekleme ve yetiştirme kurslarına katılamamalarından dolayı mağdur olduklarını ifade ederek, bu konuda herhangi bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Aziz GÜN, bu durumun farkında olduklarını ve mümkün mertebe okullarımızın destekleme ve yetiştirme kurslarını hafta içi programlarına dahil etmelerini ve konunun Valiliğimiz uhdesinde tekrar ele alınacağını ifade etti. Komisyon üyesi Gökmen GÜLERTEPE, güvenlik personeli sayısının artırılmasının, okullarımızda ve kurumlarımızda işleyişi daha sağlıklı hale getireceğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN, toplantıya katılan tüm komisyon üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

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