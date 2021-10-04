İl İl fındık fiyatları 2021! İllere göre fındık fiyatları kilosu ne kadardır? Fındığın kilosu kaç TL? Fındık toplama ücretleri, yevmiye ne kadar?

Fındık hasadı yapanlar bu sene fındık kilogram fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. Fındık toplama yevmiyeci fiyatı günlük bazı illerimizde 150 TL civarındadır. Bu fiyat Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gidildikçe artmaktadır. Çünkü o bölgelerde fındık arazileri biraz engebeli olduğu için fındık toplama fiyatları da yüksektir. Peki, İl İl Fındık Fiyatları ne kadar? İl İl fındık toplama ücretleri ne kadar?

FINDIK TOPLAMA YEVMİYE FİYATI NE KADAR?

Fındık toplama fiyatları illere göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin bu yıl Düzce ve civarında 1 günlük yevmiye fiyatı 150 TL olarak belirlenmiştir. Genellikle fiyat bu şekildedir fakat bazı illerde günlük yevmiye fiyatları daha yüksek veya daha az olabilir.

İL İL FINDIK FİYATLARI 2021

- ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

- TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

- TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,25 TL

- ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

- ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

- ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

- BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

- DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

- TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

- AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

- FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,14 TL Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- ORDU FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,50 TL

- SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,25 TL

- SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,85 TL - 23,50 TL

- GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,24 TL - 26,90 TL

- KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI? FINDIĞIN KİLOSU NE KADAR?

Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında basın mensupları tarafından yöneltilen 2021 fındık fiyatı ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı.

"Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır."

"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

"Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır.

Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz. Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor. "

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