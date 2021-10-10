İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı final bölümü canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu?

İkimizin Sırrı canlı izle! Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 10. yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı canlı izle! İkimizin Sırrı full HD izle! İkimizin Sırrı canlı yayın izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı son bölüm izle! İkimizin Sırrı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük savaş başlıyor

Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir. Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur. Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.

İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜM İZLE!

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır. Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez. Türkan, Emir'in şirketi ele geçirmesi için yeni planlar yaparken Emir, Korhan'ın oyunlarıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Emir bilmiyordur ama Alp her şeyin farkındadır.

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

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Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal

İKİMİZİN SIRRI CANLI İZLE!

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