İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor - Haberler
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İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine günde 300 bin ekmek ulaştırıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine günde 300 bin ekmek ulaştırıyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Suriye'deki yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kamplarda yaşayan ailelerin en temel yaşamsal ihtiyacını giderebilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktaran Tosun, Türkiye ve Suriye'de kurulan fırınlarda üretilen ekmeklerin bölgedeki kamp ve çeşitli yerleşim yerlerinde yaşayan ailelere günlük olarak ulaştırıldığını belirtti.

Tosun, üretilen ekmeklerin bölge halkının damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde hazırlandığını dile getirerek, "Fırınlarımızda haftanın 6 günü ekmek üretimi yapılıyor. Günlük üretilen 300 bin ekmek İdlib, Afrin, Azez, Bab, Cerablus, Tel Abyad, Resulayn gibi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Suriye'deki sivillerin ekmek ihtiyacının karşılanması için Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurulan fırınlarımızda ekmek üretime devam edeceğiz." dedi.

İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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