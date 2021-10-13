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İçişleri Bakanlığı'ndan "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına yanıt: Yalandır, nokta

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da dahil 42 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı getirilip getirilmediğine ilişkin soruya, "Yalandır, nokta" diye yanıt verdi.

Türkiye'nin politikalarını eleştiren ve aralarında eski Kktc Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da bulunduğu 42 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı getirildiği iddiasına İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BU BİR YALANDIR"

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Üyesi Aslı Aydıntaşbaş, serbest çalışan bir haber sayfasının, "Türkiye'nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 aydın, yazar ve siyasetçiye giriş yasağı getirildi. Yasak getirilenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da olduğu öğrenildi" paylaşımını alıntılayarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya giriş yasağı getirildiği doğru mu? Doğruysa sorum: Aklınızı mı oynattınız?" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım daha yaptı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ise, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Bu bir yalandır. Nokta" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Mustafa Akıncı iddiasına yanıt: Yalandır, nokta

42 KİŞİYE YASAK KONULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

KKTC'de yayın yapan Avrupa gazetesi dünkü sayısında Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği'ne ulaştıklarını belirterek, "Yasaklı Kıbrıslı Türkler listesini" manşetine taşımıştı. Sınır kapıları ve havaalanlarında G82 koduyla listelenen "Yasaklı Kıbrıslı Türkler" hakkındaki kararın geçen yıl eylül ayında oluşturulduğu öne sürüldü. Listede şu isimler yer aldı:

"Mustafa Akıncı, Şener Levent, Tacan Reynar, Şener Elcil, Faize Özdemirciler, Oz Karahan, Ali Osman, Yusuf Alkım, Salih Olgun, Mehmet Levent, Murat Kanatlı, Canan Sümer, Yaşar Ersoy, Selma Eylem, Mahmut Anayasa, Ali Bizden, Ahmet An, Ali Kişmir, Özay H.Kurtdere, Ümit İnatçı, Cenk Gürçağ, Mine Atlı, Halil Karapaşaoğlu, Sezan Artun, Nilgün Orhon, Ayhan Korel, Aziz Şah, Barış Burcu, Serhat İncirli, Senih Çavuşoğlu, Sami Özuslu, Abdullah Korkmazhan, İlke Davulcu, Bülent Tümen, Zeki Beşiktepeli, Ahmet Ustaoğlu, Sadi Kazafanalı, Kubilay Özkıraç, Niyazi Perk, Lila Hayri, Serdinç Maypa, Mustafa Bullir."

İçişleri Bakanlığı'ndan
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