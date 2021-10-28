İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi (1) - Haberler
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İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi (1)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu. Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedildi. Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ekim ayı toplantısında yeni taksi teklifi 10. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.


İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi (1)

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi (1)

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi (1)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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