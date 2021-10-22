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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk dünyasından diplomatlarla buluştu

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk dünyasından diplomatlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk dünyası devletlerinin bağımsızlıklarının 30. yılı etkinlikleri kapsamında, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı diplomatlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk dünyası devletlerinin bağımsızlıklarının 30. yılı etkinlikleri kapsamında, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı diplomatlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te gerçekleşen buluşmaya, Kazakistan Başkonsolosu Alim Bayel, Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sydykova, Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Agzamkhodjaev, Türkmenistan Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov ve Azerbaycan Konsolosu Perviz Kadimov katıldı.

Yemek öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, temsilcileri ile bir araya geldikleri her ülkeyle derin kültürel ve tarihi bağlara sahip olduklarını belirtti.

İmamoğlu, "Hepimizin bildiği gibi, Türk'ün bağımsız, hür ve bir arada yaşama idealinin temeli asırlar öncesine dayanmaktadır. Orhun Abideleri'nde de yer alan 'Üstte gök basmadıkça, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilmini ve düzenini kimse bozamaz' sözü bu idealin temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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