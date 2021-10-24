Hüsnüye Erdoğan kimdir? Hüsnüye Erdoğan kaç yaşında, aslen nerelidir? Hüsnüye Erdoğan'ın hayatı ve biyografisi!

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HÜSNÜYE ERDOĞAN KİMDİR?

Hüsnüye Erdoğan 5 Mayıs 1965 yılında Sarayönü, Konya'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçi, Tıp Doktoru ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde meclise girmiştir.

Hüsnüye Erdoğan 5 Mayıs 1965 tarihinde Konya'nın Sarayönü ilçesinde Fikret ve Dudu çiftinin çocuğu olarak doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi'nin ilk kız mezunu oldu. Ardından 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Giresun, Van ve Konya'da çeşitli kurumlarda toplam 23 yıl hekimlik yapmıştır. Bu illerde birçok vakıf, dernek ve meslek odasının sosyal ve mesleki projelerinde yer almıştır.

Şubat 2015 itibarıyla milletvekili adaylığı için hekimlik görevinden istifa etmiş ve Haziran seçimlerinde 25. Dönem Ak Parti Konya Milletvekili seçilmiştir. 1 Kasım seçimleri sonucunda 26. Dönem Konya Milletvekili olarak tekrar seçilmiştir. Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan Erdoğan, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesidir.

Temel düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Erdoğan, Prof. Dr. Ender Erdoğan ile evli ve iki çocuk annesidir.

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