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Hüsniye Erdoğan kimdir? Hüsniye Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hüsniye Erdoğan hayatı ve biyografisi!

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Hüsniye Erdoğan kimdir? Hüsniye Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hüsniye Erdoğan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hüsniye Erdoğan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hüsniye Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hüsniye Erdoğan hayatı ve biyografisi! Hüsniye Erdoğan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hüsniye Erdoğan hakkında araştırmalar yapılıyor. Hüsniye Erdoğan kimdir? Hüsniye Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hüsniye Erdoğan hayatı ve biyografisi!

HÜSNİYE ERDOĞAN KİMDİR?

Hüsnüye Erdoğan, 5 Mayıs 1965'te Konya'nın Sarayönü ilçesinde doğdu. Babasının adı Fikret, annesinin adı Dudu'dur.

Tıp Doktoru olan Hüsnüye Erdoğan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Konya, Giresun ve Van'da çeşitli kurumlarda 23 yıl hekimlik yaptı. Bu illerde birçok vakıf, dernek ve meslek odasının sosyal ve mesleki projelerinde yer aldı. AK Parti'den 25. ve 26. Dönem Konya Milletvekili olarak görevine devam ediyor. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi olmanın yanı sıra Türkiye-Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini ifa ediyor.

Temel düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Erdoğan, Prof. Dr. Ender Erdoğan ile evli ve 2 çocuk annesidir.

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