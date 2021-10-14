Hür ve Bağımsız Yaşamak, Umudunu Bize Bağlamış Mazlumların Yanında Durmak İçin, Çok Çalışmak ve Güçlü Olmak Zorundayız

KOCAELİ (Habermetre) - Ensar Vakfı Kocaeli Şubesinin açılış töreni Vali Seddar Yavuz ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törene; Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, ilçe belediye başkanları, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yaptığı konuşmanın ardından güzel bir faaliyet için bir araya geldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; "Öncelikle bugün çok güzel bir faaliyet için bir araya geldik. Allah'a hamdolsun. Hepinizin bildiği gibi bu topraklarda kalmamız, hüküm sürmemiz, hakkı, adaleti savunmamız hiç kolay olmadı. 1071'de başlayan diriliş ve kıyamımız, bir Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetti. Allah'a hamdolsun ki Balkanlara kadar İ'lay-i Kelimetullah'ı götürme fırsatı da verdi bize. Ancak ne 1071'i, ne 1453'ü, ne de 1923'ü hazmedemediler. Aslında kavga hak ve batıl davasıdır. Bu topraklarda İslam'ı söküp atmak ve İslam medeniyetinin dünyadaki temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Devletine diz çöktürmek, yeniden şahlanan, kıyama kalkan, uyanan İslami anlayışı baltalamak amacıyla sinsi bir faaliyet yürütülüyor. Açıkça İslam düşmanlığı yapamayanlar ama, fakat, lakin gibi kelimelerin arkasına saklanıyor ve sinsi bir saldırı gerçekleştiriyor. Hepimize düşen görev; bu ülkede hür ve bağımsız yaşamak, dahası umudunu bize bağlamış mağdurların, mazlumların yanında durmaktır. Bunun için de çok çalışmak ve güçlü olmak zorundayız. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı benimde üniversite yıllarımda kaldığım ve bir defa bile arayıp benden hiçbir talepte bulunmayan, sadece bu ülkeye hayırlı ve iyi evlatlar yetiştirmek üzere kurgulanmış ve 1950 yıllardan bu yana çok sayıda insanımızı devlet makamlarına hazırlamış, farklı görevlerde yetiştirmiş gerçekten hayır ehli insanlardı. Ebedi aleme intikal edenlere Allah'ta rahmet diliyorum. Şu anda yine bu hizmeti sürdüren çok kıymetli kardeşlerimize de minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Biz her zaman durduğumuz yerin farkındayız. Allah'ın izniyle Hakk'ın yanında durmaya devam edeceğiz. Ensar Vakfının bu faaliyetinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyen Vali Yavuz açılışı gerçekleştirilecek Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi'nde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Binanın tahsisinde emeği geçen herkese teşekkür eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundular.

Vali Seddar Yavuz'un İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç'a hediye takdimi ve İl Müftüsü Sinan Cihan'ın yaptığı duanın ardından protokol üyeleri, Ensar Vakfı Kocaeli Şubesinin açılış kurdelesini hayırlı olsun dilekleri ile kestiler.

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