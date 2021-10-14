HSK'dan kim istifa etti?

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda dikkat çeken günler yaşanıyor. İki dönemden bu yana HSK üyeliğini yürüten Hamit Kocabey, üyelik görevinden istifa etti. Kocabey, görevine seçilmeden önce de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapıyordu. Kocabey, birçok davada MHP adına yer aldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda dikkat çeken günler yaşanıyor. İki dönemden bu yana HSK üyeliğini yürüten Hamit Kocabey, üyelik görevinden istifa etti. Kocabey, görevine seçilmeden önce de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapıyordu. Kocabey, birçok davada MHP adına yer aldı.

SEÇİLEN 7 ÜYEDEN BİRİ OLDU

Kocabey'in HSK üyeliği adaylığı sürecinde de Bahçeli'nin onayını aldığı biliniyordu. Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK'ya 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayı başvurmuştu.

ADAYLIĞINI BAHÇELİ DE DESTEKLEDİ

MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli'nin avukatı olan Hamit Kocabey de HSK üyeliği için başvurmuştu. Hamit Kocabey'in Devlet Bahçeli'nin isteği ve bilgisi doğrultusunda başvuruda bulunduğu o dönem haberler e yansımıştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Hamit Kocabey kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Reyhan'dır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasına yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa ederek, Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığı başladı. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Türk Enerji Sendikası, Türk Diyanet Vakıf Sendikası danışmanlığı ve avukatlığını yapmaktadır. Ayrıca bir çok kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yapmaktadır.

2006 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet BAHÇELİ Bey'in avukatlığını yapmaktadır. 2006-2009 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Partimizin 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Av. Dr. Hamit KOCABEY 16/05/2017 tarihinde TBMM tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na seçilmiş olup, HSK Birinci Daire Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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