'Hoş Geldin Eskişehirli Bebek' ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi kırsalda ilçeler ve bağlı mahallelerde yeni doğan bebek ziyaretlerine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler son olarak Çifteler, Günyüzü, Sarıcakaya ve Sivrihisar ilçelerinde yeni bebeği olan anne-babaları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in tebrik mektubu ile bebeklerin ihtiyaçları için hazırlanan bebek çantasını ailelere pandemi koşullarına uygun olarak ev ziyareti gerçekleştirmeden kapıdan hediye eden ekipler, ailelerden gelen talepler doğrultusunda ziyaretlerin devam edeceğini ifade ettiler.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar, yalnızca kötü günlerde değil, en mutlu günlerinde de kendilerini unutmayan Başkan Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

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