Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ev Sahipliğinde Türk Üniversiteler Birliği Beşinci Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği Beşinci Genel Kurulu, Dönem Başkanı Üniversitemiz ev sahipliğinde 26 Ekim 2021 tarihinde Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Genel Kurul toplantısına; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkiye'den 23 üye üniversitenin rektör, rektör yardımcıları, üniversite temsilcileri ile Türk Konseyi Sekretaryası katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin, Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliğinin Dönem Başkanı olarak yer aldığı Genel Kurul, Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in açış konuşmasıyla başladı.

Üniversitemiz hedefinin "Orta Asya'nın tarihi ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrini kalkındırmak" olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şimşek, "Türk dünyasının parlayan yıldızı olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, ev sahipliği boyunca üzerine düşen görev ve sorumluluklarının bilincinde hareket ederek yaşanan salgın sürecine rağmen birçok bilimsel ve kültürel faaliyet gerçekleştirmiştir" diyerek Üniversitemiz projelerinin ve planlarının önemine vurgu yaptı.

Açış konuşmasından sonra söz alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanlığı süresince gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bir rapor sundu. Raporda; "Orhun Değişim Programı", "Orta Asya Yüksek Öğrenim Alanı", TİKA Projeleri" "Türk Keneşi Genç Liderler Forumu" "Türkistan - Türk Kültürünün Beşiği" ve "Türkoloji Çalışmaları" başta olmak üzere Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sosyal projeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantıda; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan Birliğe katılım talebinde bulunan aday üniversitelerin başvuruları değerlendirilerek şartları sağlayan üniversitelerin başvuruları kabul edildi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Dönem Başkanlığının devamına karar verildiği Genel Kurulda, yeni dönem yol haritasının Üniversitemiz öncülüğünde hazırlanması kararlaştırıldı.

Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği Beşinci Genel Kurulu, kapanış konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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