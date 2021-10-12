Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

VAN (DHA) - VAN'da Şehrivan Köklü (19), ailesine yük olmadan hayali olan hemşirelik bölümüne girmek için Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kilim dokumacılığı kursuna katıldı. Aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınlarla unutulmaya yüz tutan kilimleri dokuyan ve aylık 1800 lira kazanan lise mezunu Köklü, "Kilim dokumacılığından aldığım para ile aileme yük olmadan kendime üniversiteye hazırlık kitapları alıyorum. Hem kilim dokumayı öğreniyorum hem de üniversiteye hazırlanıyorum. Okulu giden 2 kardeşlerime de destek oluyorum" dedi.

Van'da kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Büyükşehir Belediyesi'nce kentin 3 noktasında açılan kilim atölyelerinde, kilim dokumacılığı sürdürülmeye çalışılıyor. Her bir deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatmaya çalışıyor. Geçmiş yıllarda birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılan dünyaca ünlü Van kilimleri, yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar tarafından özenle dokunuyor.