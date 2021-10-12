Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

VAN'da Şehrivan Köklü (19), ailesine yük olmadan hayali olan hemşirelik bölümüne girmek için Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kilim dokumacılığı kursuna katıldı.

VAN (DHA) - VAN'da Şehrivan Köklü (19), ailesine yük olmadan hayali olan hemşirelik bölümüne girmek için Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kilim dokumacılığı kursuna katıldı. Aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınlarla unutulmaya yüz tutan kilimleri dokuyan ve aylık 1800 lira kazanan lise mezunu Köklü, "Kilim dokumacılığından aldığım para ile aileme yük olmadan kendime üniversiteye hazırlık kitapları alıyorum. Hem kilim dokumayı öğreniyorum hem de üniversiteye hazırlanıyorum. Okulu giden 2 kardeşlerime de destek oluyorum" dedi.

Van'da kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Büyükşehir Belediyesi'nce kentin 3 noktasında açılan kilim atölyelerinde, kilim dokumacılığı sürdürülmeye çalışılıyor. Her bir deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatmaya çalışıyor. Geçmiş yıllarda birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılan dünyaca ünlü Van kilimleri, yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar tarafından özenle dokunuyor.

'HAYALİME KAVUŞMAK İÇİN ALDIĞIM KİTAPLARLA DERS ÇALIŞIYORUM'

Lise mezunu Şehrivan Köklü de ailesine yük olmadan hayali olan hemşirelik bölümüne girmek için kilim dokumacılığı kursuna katıldı. Aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınlarla unutulmaya yüz tutan kilimleri dokuyan ve aylık 1800 lira kazanan Köklü, "Geçen yıl üniversite sınavlarına girdim ama istediğim puanı alamadım. Şu an kilim atölyesinde çalışıyorum. Kilim dokumacılığından aldığım para ile aileme yük olmadan kendime üniversiteye hazırlık kitapları alıyorum. Hem kilim dokumayı öğreniyorum hem de üniversiteye hazırlanıyorum. Okula giden 2 kardeşime de destek oluyorum. Burada metrekareye göre ücret alıyoruz. Hayalimde hemşire olmak var. Bu hayalime kavuşmak için aldığım kitaplarla ders çalışıyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN OKUL MASRAFLARINI KARŞILIYORUM'

Kilim atölyesine gelen, 6 çocuk annesi Sinem Köklü (45) ise kilim dokumacılığından kazandığı parayla çocuklarının okul masrafını karşıladığını belirterek, "Bu atölyede kilim dokuyorum. Dokuduğumuz kilimlerin her bir deseninin ayrı bir hikayesi var. Burada aldığım para ile çocuklarımın okul masraflarını karşılıyorum. Eşim de bir okul kantininde çalışıyor. Çocuklarımın 1'i üniversite, 2'si lise ve 2'si de ortaokula gidiyor. Çok zorlanıyoruz. Burada aldığım parayla onları okutuyorum" diye konuştu.


Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
Prof. Dr. Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli uyarı: Daha büyüğü gelebilir

Prof. Dr. Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli uyarı: Daha büyüğü gelebilir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:49:38. #1.17#