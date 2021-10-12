Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yıkımına başlanan bir binada işçilerin önlem almadığı gözlenirken, ortaya çıkan toz ise esnafın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Savtekin Caddesi üzerinde bulunan bir binada yıkımına başlanan binada çalışan işçilerin tedbir almadan çalışması fotoğraflandı. Görenlerin yüreklerinin ağızlarına geldiği görüntüde işçilerin kendi canlarını hiçe sayarak çalışmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Bunun yanı sıra yıkım sırasında ıslatma çalışması yapılmaması yakında bulunan esnafın toz içinde kalmasına neden oldu. Çoğu esnaf kapısını kapatarak çözüm ararken, yakında bulunan araçlar ise tozla kaplandı. - ESKİŞEHİR