Helvacıoğlu'ndan, Erikli'de 50 daireli bir sitenin su abonesi olmasına katkı sağlayan Bağ'a plaket

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Erikli sahilin en büyük sorunlarından olan içme suyu konusunda kalıcı bir çözüm ürettiklerini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, " Keşan'ımızın en büyük yatırımlarından olan Erikli'ye içme suyu getirme projemizin tamamlanmasının ardından 50 daire ile tüm site olarak aboneliklerini yaptırarak duyarlılık gösteren Adem Bağ ve tüm site sakinlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu nedenle Adem Bağ'a plaket takdim ediyoruz.Duyarlılıkları nedeniyle tüm site sakinlerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Mücavir alanımız Erikli'nin daha güzel bir sahil şehri olabilmesi için taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra söz alan Bağ ise Helvacıoğlu'na Erikli sahilinde yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, "Belediyemize Erikli sahilinde birçok hizmeti hayata geçirdi. Özellikle içme suyu projesi ise yıllardır devam eden büyük bir sorunu ortadan kaldırdı. Biz de sakinler olarak Erikli'nin sahil şehri olabilmesi için belediyemize destek olmalıyız. Vatandaş olarak taşın altına elimizi koyuyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Adem Bağ'a, Mustafa Helvacıoğlu tarafından plaket verildi.

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