HDP'ye saldırı sanığı emniyeti silah ruhsatı için 25 kez aramış

İZMİR (DHA) - İZMİR'deki HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan eski sağlık çalışanı Onur Gencer'in (27), saldırıdan önce HTS kayıtlarına takılan emniyet aramaların içerikleri belli oldu. Gencer'in, filasyon ekibi olarak görev yaparken Hatay Polis Karakolu'nu, yivsiz tüfek ve tabanca ruhsatı için ise Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradığı ortaya çıktı.

Olay, 18 Haziran'da, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen Gencer'in çantasında, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan, 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetle ilgili savcılık, iddianame hazırladı. Onur Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Gencer, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.