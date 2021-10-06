Hbo Max'ın Türkiye'deki yayın tarihi belli oldu. Dizi filmseverleri heyecanlandıran gelişme merak uyandırırken HBO ne zaman açılacak, HBO Max Türkiye yayını ne zaman başlayacak merak edildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HBO MAX TÜRKİYE YAYINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

HBO MAx'ınYunanistan, İzlanda, Estonya, Türkiye, Hollanda, Letonya ve Litvanya ülkelerinde 2022'de yayına başlayacak. DahaönceHBO Max'in yayına gireceği 20 ülke kesinleşmişti. Bu açıklamayla birlikte platformun, hizmet vereceği ülke sayısı 27'ye yükseldi.

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