HBO ne zaman açılacak, HBO Max Türkiye yayını ne zaman başlayacak?
HBO Max yayınladığı bir duyuru ile Avrupa'da kullanıcılara açılmasının ilk aşaması olarak 27 ülkede yayına başlayacağını açıkladı. HBO Max'ın Türkiye'deki yayın tarihi belli oldu. Peki, HBO Max Türkiye yayını ne zaman başlayacak? HBO ne zaman açılacak?
Hbo Max'ın Türkiye'deki yayın tarihi belli oldu. Dizi filmseverleri heyecanlandıran gelişme merak uyandırırken HBO ne zaman açılacak, HBO Max Türkiye yayını ne zaman başlayacak merak edildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
HBO MAX TÜRKİYE YAYINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
HBO MAx'ınYunanistan, İzlanda, Estonya, Türkiye, Hollanda, Letonya ve Litvanya ülkelerinde 2022'de yayına başlayacak. DahaönceHBO Max'in yayına gireceği 20 ülke kesinleşmişti. Bu açıklamayla birlikte platformun, hizmet vereceği ülke sayısı 27'ye yükseldi.
Haberler.com - Gündem