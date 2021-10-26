Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, nereli? Hayati İnanç biyografisi!

Hayati İnanç, 1961 yılı Şubat ayında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğmuştur. Babası devlet memuru olarak çalışmıştır. Dört kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. Büyük dedesi hacca giden Muğlalı bir ağa tarafından köle olarak Medine'den getirilen bir kişidir. İnanç, aslen Sudanlı bir kökene sahiptir. Peki, Hayati İnanç kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme gelmekte. Peki, Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, nereli? Hayati İnançhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAYATİ İNANÇ KİMDİR?

Hayati İnanç, 1961 yılı Şubat ayında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğmuştur.Babası devlet memuru olarak çalışmıştır. Dört kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. Büyük dedesi hacca giden Muğlalı bir ağa tarafından köle olarak Medine'den getirilen bir kişidir. İnanç, aslen Sudanlı bir kökene sahiptir.

İlkokul yıllarını Denizli Çameli ilçesinde tamamlamıştır. Okulun birincisi olarak derece ile mezun olan İnanç, orta ikinci sınıfta Aydın Nazilli devlet parasız yatılı okulunu kazanmıştır. Devamında Aydın Lisesine gitmiş ve 1977'de lise öğrenimini tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisansını tamamlamıştır.

Hayati İnanç, Avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır.Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiştir. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını sunmaktadır.

HAYATİ İNANÇ'IN ESERLERİ

Can Veren Pervaneler

Can Veren Pervaneler 2

Can Veren Pervaneler 3

Can Veren Pervaneler 4

Can Veren Pervaneler 5

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