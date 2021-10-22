Havza'da kadına karşı şiddet farkındalık çalışması yapıldı

SAMSUN (AA) - Havza'da, Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde kadına karşı şiddet, erken yaşta ve zorla evlilik konusunda farkındalık çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlisi sosyolog Ufuk Kızıltaş ve Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevlisi psikolog Şermin Akbulut, Havza Muhtarları Derneğini ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

Burada kadına karşı şiddet türleri, kadına karşı şiddete karşı uygulanan yaptırımlar, KADES uygulaması, erken yaşta ve zorla evlilik, küçük yaşta çocuk istismarı ile uygulanan cezalar hakkında muhtarlara bilgi verildi.

Çalışmada ayrıca muhtarlara seçim bölgelerinde bu tür durumlarla karşılaştıklarında izleyecekleri yollar da anlatıldı.

Bilgilendirmeye Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.